يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بتخريج الدفعة التاسعة من برنامج "بيت جميل للحرف التقليدية" التي تقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز في السابعة مساء الخميس 5 سبتمبر بمقر مركز الحرف التقليدية، خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، إذ يتم تخريج 22 فنانا من مجالات مختلفة "الخزف ، النجارة، والنحاس".

وتأتي منحة بيت جميل في إطار السعي لتطوير الحرف والحفاظ عليها، من خلال الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل التراث الحرفي في العالم للعمل علي تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي.

والدبلومة تهدف لتخريج المصمم المنفذ عن طريق الدراسة والتدريب العملي على مدى عامين دراسيين، بواقع 3 أيام في الأسبوع، وتضم مجالات الدراسة خلال المنحة مهارات "الرسم، المنظور الحر، الرسم الحر، الدراسات اللونية، حرفة الزجاج المعشق، الخزف، حرفة أعمال الخشب القشرة، أعمال المعادن (تفريغ النحاس) وتقنياتها المختلفة".

وعدد خريجي دفعات "بيت جميل" خلال الدورات السبع السابقة وصل لـ106 خريجين من التخصصات والمؤهلات المختلفة.