أعلن صندوق تحيا مصر، اليوم، قرب انتهاء المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 من القرى الأكثر فقرا، حيث الانتهاء من توفير مسكن كريم للفئات الأكثر احتياجا في 43 قرية منهم أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برتوكول التعاون مع جمعية الأورمان لتطوير القير الأكثر احتياجا، وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة في 100 قرية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه، و25 مليون من الجمعية.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه جرت مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل، التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح عبد الفتاح أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة تشمل 1250 منزلا فى قريتين بمحافظة أسوان، و6 قري بمحافظة الاقصر، وقريتين بمحافظة قنا، ومثلهما في سوهاج، وأسيوط، و6 قري بمحافظة المنيا، و8 قري ببني سويف، و8 قري بمحافظة الفيوم، واثنتين بمحافظة البحيرة، ومثلهما في الغربية والدقهلية، والشرقية.

يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالي يعتبر هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الاورمان حيث تضمن برتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزل في 126 قرية، كما تضمن البروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزل في 106 قرى.