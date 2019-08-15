نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صور مبهرة ومقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإضاءة محور تحيا مصر "روض الفرج".

أرفق الصور والفيديو بتعليق: "مصر وعظمتها وسحرها، محور تحيا مصر (روض الفرج) يضئ ليل القاهرة".

ويعد محور روض الفرج أحد أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة، التي نفذت بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لما يمثله من أهمية كبري في ربط شمال وشرق القاهرة والقليوبية والطريق الدائري بمناطق غرب القاهرة عند طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وصولاً إلي مطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.