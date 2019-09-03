ترتيب شركات السيارات بالنسبة للحصة التسويقية في يوليو بعامي 2019 و2018

أظهرت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع وانخفاض معدل الحصة التسويقية بسوق السيارات العالمي، لجميع المركبات، لعدد من الماركات العالمية، خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وحسب التقرير ، احتلت شركة "شيفرولية" المرتبة الأولى من ناحية الحصة التسويقية لجميع المركبات التي يتم بيعها وتحمل العلامة التجارية للشركة، حيث ارتفع معدل الحصة التسوقية خلال شهر يوليو من العام الجاري بنسبة 4%، حيث وصلت نسبة الحصة التسوقية خلال العام الحالي 23%، فيما كانت بشهر يوليو من العام الماضي بنسبة 19%.

وأظهر التقرير أن شركة "نيسان"، والتي احتلت المرتبة الثانية من حيث نسبة الحصة التسوقية لجميع المركبات، والتي حققت خلال يوليو من العام الجاري نسبة 14%، هي نفس النسبة التي حققتها خلال نفس الشهر من العام الماضي، فيما جاءت شركة "تويوتا" بالمرتبة الثالثة، بعدما ارتفع معدلها بنسبة 6%، حيث حققت هذا العام 12% نسبة من الحصة التسويقية، مقارنة بالنسبة التي حققتها فينفس المدة من العام الماضي والتي كانت قد وصلت إلى 6%.

وأوضح البيان ترتيب الشركات التي وصل عددها إلى 12 ماركة، حيث جاءت شركة "هيونداي" بالمرتبة الرابعة، وبعدها "كيا، وبي واي دي وسوزوكي".