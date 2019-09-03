"بانر دعائي" لمشروع شبابي من أكياس بلاستيك: ننشر ثقافة إعادة التدوير

8 طبقات من الأكياس البلاستيك السميكة متلاصقة فوق بعضها بعد تعريضها للحرارة، شكلت لوحة دعائية كبيرة ذات ألوان متعددة لأحد المشروعات الشبابية بمحافظة الإسكندرية لنشر ثقافة إعادة التدوير لكل ما يحيط بنا واستغلاله بالطريقة الأنسب.

ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المشروع الشبابي "سبارا" بمحافظة الإسكندرية والذي يهدف لنشر الوعي بين أبناء المحافظة لأهمية إعادة تدوير كل الأشياء القديمة المهملة واستغلالها بشكل أفضل، قرر الشباب القائم على المشروع تصميم "بانر" دعائي يحمل الشعار الخاص بهم، مصنع من الأكياس البلاستيك ذات الألوان والأحجام المختلفة بهدف نشر الوعي بثقافة إعادة التدوير، حسب تعبير شادي محمد، مدير العلاقات العامة بالمشروع التابع لمكتبة الإسكندرية.

استخدم شباب "سبارا" وهي كلمة سويدية تعني "حفظ" أو "save" بالإنجليزية، ألوان مختلفة لرسم اللوجو الخاص بهم، وقال شادي لـ"الوطن": لم يكن البانر هو الشيء الوحيد المصنع بأيدي شباب المشروع من الأشياء القديمة وسبق أن صنعوا شعار المشروع من الورق ومن الكرتون وأغطية الزجاجات بهدف نشر الوعي حول استغلال المواد القديمة للاستفادة منها.

في 2017 كانت بداية انطلاقة "سبارا"، وفي نسختيه السابقتين، نظم الشباب القائمون عليه ورش عمل لتعليم الأطفال أهمية إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك اليومي، وكان الناتج منها تصنيع دولاب من الكرتون والورق، ومفارش من الأكياس البلاستيك، وأباجورة من المعالق البلاستيك وغيرها من الأدوات التي تستخدم كقطع ديكور لإعطاء شكل جمالي من خامات مستهلكة وقديمة.