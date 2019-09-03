ينظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، غدا، ندوة حول "دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة"، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور علي عبدالمحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، وأمين عام الندوة، إنها تأتي في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الـ44 للإحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاته للجمعية الإحصائية المصرية.

وتناقش الندوة عددا من المحاور منها دور التكنولوجيا في ترشيد المياه للزراعة، والدراسة الاقتصادية لأثر الصوب الزراعية على كفاءة استخدام بعض الموارد الزراعية في مصر، كما تناقش الندوة الاقتصاد الأخضر والتنمية، ووفرة الغذاء، والمردود الاقتصادي لتطوير الري الحقلي واقتصاديات الزراعة العضوية.