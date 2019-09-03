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أبطال ذهب الألعاب الأفريقية في ضيافة

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"التعليم" تعلن عدد المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019/2020

"التعليم" تعلن عدد المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019/2020

"بانر دعائي" لمشروع شبابي من أكياس بلاستيك: ننشر ثقافة إعادة التدوير

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ضبط عاطلين قبل ترويجهما 20 طربة حشيش بأسيوط

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