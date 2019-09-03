وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمد خط مياه الشرب من "العُميد" حتى مدينة العلمين بمسافة 2.5 كم مع عمل المقايسة وتقدير التكلفة، وذلك للتيسير على المواطنين في تلك المنطقة، ومد مياه الشرب إليهم تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي.

وأكد المحافظ اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بالديوان العام بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة على الاهتمام بإنهاء إجراءات مد خط المياه ومتابعة ذلك من قبل الشركة.