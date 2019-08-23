تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، نائبا عن اللواء مجدى الغرابلي محافظ الإقليم، برفقة اللواء محمد محمود أنيس سكرتير عام مساعد المحافظة، موزع مياه الشرب بالكيلو 8 شرق مدينة مرسى مطروح، لمتابعة الالتزام بصرف ومراجعة تعبئة عربات المياه، وفقا لبونات الصرف الموقعة بالكميات المقررة.

قابل أبوغنيمة وأنيس الفنيين المسؤولين عنه، للتأكد من مدى التزام النوبتجية العاملة خلال الفترة المسائية، حيث تواجد ملاحظ واحد فقط من أصل 4 ملاحظين يعملون فى نوبتجية الليل، وتقرر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الملاحظين الثلاثة، حيث تبين أن أحدهم موقع حضور واثنين غياب، بالإضافة إلى غياب موظف أمن من أصل اثنين مسؤولين عن أمن موزع المياه الكائن بمنطقة الكيلو 8.

جدير بالذكر أن مطروح شهدت أزمة فى مياه الشرب، الصيف الجاري، وتوعد محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد جميع المتسببن فى الأزمة، وتوفير مياه الشرب للمواطنين والمصطافين، وإتخاذ الإجراءات القانونية مع المقصرين.