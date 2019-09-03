عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا مساء اليوم، لبحث آخر استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تأتي المحافظة ضمن المرحلة الثانية.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على إنشاء مجمع طبي بمدينة الغردقة يتضمن كل التخصصات، وإنشاء مستشفى و3 وحدات صحية "سابقة التجهيز" بمدينة حلايب، وتحديد 17 سبتمبر الجاري لافتتاح معمل فحص عينات المياه والأغذية بالمحافظة.

كما بحثا تدريب 50 ممرضى بمعهد الجونة للتمريض والانتهاء من صيانة مستشفى الغردقة العام ومستشفى رأس غارب الجديدة، وتوريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى سفاجا، وإمداد مستشفيات المحافظة بالأجهزة الطبية المتقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزير لشؤون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور علاء عيد مستشار الوزير للشؤون الوقائية المتوطنة، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، واللواء محمد إسماعيل رئيس قسم الدعم الفني والمشروعات بالوزارة.