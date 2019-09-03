قرر المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس 6 مسجلين خطر لسرقتهم مليون جنيه من موظف التأمينات الاجتماعية بالمحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات وسماع أقوال المبلغ.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من موظف بمكتب التأمينات الاجتماعية بمنشية مبارك مركز المحلة بتعرضه لسرقة 1.5مليون جنيه من أموال المعاشات أثناء مروره بجوار شريط السكة الحديد بقرية "محلة أبوعلي" بمركز المحلة.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، أن 6 عاطلين مسجلين جنائيا وراء الواقعة أثناء مرور الموظف بجوار شريط السكة الحديد، واعترضه من خلال استقلالهما توك توك، وتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدثوا به إصابات متفرقة، وسرقوا الشنطة وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن موقع المسروقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.