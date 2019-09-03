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أبطال ذهب الألعاب الأفريقية في ضيافة

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بدء تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بعد إعلانها بـ24 ساعة 

بدء تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بعد إعلانها بـ24 ساعة 

ضبط عصابة لسرقة "الموتوسيكلات".. وعاطلان يوزعان الهيروين في المنيا

ضبط عصابة لسرقة "الموتوسيكلات".. وعاطلان يوزعان الهيروين في المنيا

القبض على عصابة بتهمة سرقة المتاجر في البساتين

القبض على عصابة بتهمة سرقة المتاجر في البساتين

"الأنفاق": بدء تنفيذ المرحلة الأولى لـ"مترو الهرم" نهاية 2019

"الأنفاق": بدء تنفيذ المرحلة الأولى لـ"مترو الهرم" نهاية 2019

صاحب ذهبية الملاكمة: أتمنى الحصول على ميدالية في طوكيو ووظيفة

صاحب ذهبية الملاكمة: أتمنى الحصول على ميدالية في طوكيو ووظيفة

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا

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دماء الأقباط تسيل من أجل الوطن.. الكنيسة تواجه غدر الإرهاب

الأزهر والكنيسة "إيد واحدة" لتحقيق المواطنة والعيش المشترك

الأزهر والكنيسة "إيد واحدة" لتحقيق المواطنة والعيش المشترك

من هي الراحلة "فاليريا" مترجمة معاني القرآن الأشهر في روسيا؟

من هي الراحلة "فاليريا" مترجمة معاني القرآن الأشهر في روسيا؟

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"راهبات فرنسيسكان" بنى سويف أحرقها "الإخوان" فأعادتها الهيئة الهندسية إلى الحياة

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