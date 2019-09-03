وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على مذكرة تعاون مع جمهورية غينيا، في مجال البيئة، بمقر وزارة الخارجية المصرية بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور خالد العناني وزير الآثار ووزير الخارجية الغيني وعدد من القيادات التنفيذية والوفود الرسمية من البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجولة الرئاسية التي قام بها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي في غرب إفريقيا، لتوطيد العلاقات مع دول القارة السمراء في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتوقيع عن الجانب المصري فيما قام وزير الخارجية الغيني بالتوقيع عن جمهورية غينيا، وتشمل مذكرة التفاهم بين البلدين التعاون في مجالات ترشيد استخدام المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المخلفات الصلبة وعدد من المجالات البيئية الأخرى.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تبادل الخبرات في المجالات البيئية المختلفة.