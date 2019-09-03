نشرت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا تليفزيونيا رصدت فيه تفاصيل استعدادات أول رائد فضاء إماراتي هو هزاع المنصوري، للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر الجاري، وكذلك سلطان النيادي، رائد الفضاء البديل لنفس المهمة.

وتمكن الرائدان من اجتياز الاختبارات النهائية للمهمة بنجاح، في مركز "يوري جاجارين" لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في موسكو، وتضمنت الاختبارات، كيفية التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، ومحاكاة القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية ونظام الشحن الوظيفي ونظام إدارة البيانات، إضافة إلى اختبار محاكاة المركبة الفضائية "سويوز"، والتي ستقل طاقم المهمة إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل.

وشملت الاختبارات النهائية محاكاة عدد من الحالات الطارئة للطاقم خلال عمليات الإطلاق والهبوط والالتحام، وأثناء التواجد على متن محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى كيفية التعامل مع التشغيل الزائف لمستشعر الهبوط، ومشاكل نظام الدفع، وانقطاع الاتصال، وزيادة ثاني أكسيد الكربون خلال وجودهم على متن مركبة "سويوز"، حيث أمضا أكثر من 1400 ساعة تدريبية بمركز غاغارين لإعداد وتدريب رواد الفضاء،

وكان المنصوري والنيادي اجتازا في 30 أغسطس الماضي الاختبارات الأخيرة، تمهيداً للانطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15" وذلك من قاعدة "بايكونور" الفضائية في جمهورية كازاخستان في 25 سبتمبر الحالي، حيث سيقضي المنصوري 8 أيام على متن المحطة.

وقال المنصوري، خلال تدريباته: "العلم سيذهب إلى الفضاء، وأحلامنا وشغفنا لهذه الدولة ستأتي أولًا، هدفنا أسمى من أجل قيم هذه الدولة وأهدافها بالوصول إلى الفضاء".

فيما عبّر مركز محمد بن راشد للفضاء عن فخره واعتزازه بنجاح رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي في تجاوز الاختبارات النهائية في موسكو، حيث قال يوسف حمد الشيباني مدير عام المركز: "فخورون بنجاح هزاع المنصوري وسلطان النيادي بالاختبارات النهائية، ما يؤكد أن أبناء الإمارات يستحقون إيمان القيادة الرشيدة بهم وبقدراتهم على النجاح في مواجهة التحديات في شتى القطاعات والتخصصات".

وأوضح أن مهمة إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، تعد البداية لبناء منظومة متكاملة نهدف من خلالها استدامة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وتأهيل وتدريب المزيد من رواد الفضاء الإماراتيين، للمساهمة في إثراء المنطقة العربية بشكل خاص، والمجتمع العلمي الدولي.