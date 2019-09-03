قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل اليوم، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، ومرشحة منصب مدير عام صندوق النقد الدولي، والتي أشادت بمراحل الإصلاح الاقتصادي المصري ولم تتوقع كغيرها من مسؤولي صندوق البنك الدولي النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مضيفا: "أصبحنا نموذجا".

وتابع "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية "DMC"، أن النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي أصبح يدرس وبات مرجعية بشهادة الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ملف تبسيط إجراء الإفراج الجمركي وتسريع إجراءاته هو قرار يهم كل مصري، حيث تم الاتفاق في اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين على عدة محاور سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة منها تسهيل وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي لأن ذلك سيرفع من مستوى تنافسية الموانئ المصرية عالميا، موضحا أن ذلك القرار سيساهم أيضا في تخفيض لأسعار السلع "عندما يحدث تأخير في الإفراج عن السلع بالجمارك يقوم المستورد بزيادة ما دفعه على المستهلكين".

وأشار إلى أنه سيتم تكوين لجنة مشكلة تضم كل الجهات المعنية لفتح الشحنات وفحصها بدلا من عرض الشاحنة على أكثر من جهة وهو ما يستلزم وقتا أطول للإفراج عن الشحنات.

وفي سياق آخر، قال "سعد" إن مصر تتمتع بجودة تنافسية في مجال الدواء ما يؤهلها لتحقيق منافسة قوية في الأسواق العالمية: "قيمة ما تصدره مصر من دواء يقترب من 800 مليون دولار"، موضحا أن ذلك الرقم أقل بكثير مما تمتلكه مصر من إمكانيات تؤهلها لدخول سوق المنافسة في هذا المجال: "سنعمل في هذا المجال لتوقيع اتفاقيات مع الدول الأفريقية لتسجيل الدواء حتى يتم تداوله بسهولة وتلك الإجراءات تستغرق وقتا وجهدا".