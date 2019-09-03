صاحب ذهبية الملاكمة: أتمنى الحصول على ميدالية في طوكيو ووظيفة

قال عبدالرحمن عرابي، لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية، إن الاهتمام بالألعاب الفردية تحسن كثيرًا عما كان سائدًا في السنوات الماضي.

وأضاف عرابي، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "الاهتمام الإعلامي رائع والدعم صار أفضل من ذي قبل أيضًا، وأتمنى استمرار هذه الأمور حتى موعد حلول أولمبياد طوكيو 2020".

وتابع: "كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ونرجو الاهتمام، لأننا نتعب كثيرًا ونبذل جهودًا كبيرًا وأن يكون الاهتمام متواصلًا ومستمرًا".

وأوضح عرابي: "أواصل تجهيز نفسي للمشاركة في أولمبياد طوكيو، لأن الحصول على ميدالية أولمبية حلمي منذ الطفولة وعانيت وتحديت الكثير من الصعوبات لبلوغ هذا الهدف".

وناشد بطل الملاكمة، الدولة بالحصول على وظيفة مناسبة، مشيرًا إلى أنه تخرج من أحد معاهد علوم الحاسب: "أنا متفرغ للملاكمة وأتدرب طوال اليوم"، كما ناشد أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، أن يعين فيها، خاصة أنه يلعب باسم الشركة منذ 15 عامًا.