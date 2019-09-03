"الأنفاق": بدء تنفيذ المرحلة الأولى لـ"مترو الهرم" نهاية 2019

كشف اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن بدء الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى للخط الرابع للمترو، «مترو الهرم»، نهاية 2019، مشيراً إلى أن أعمال الحفر تبدأ من محطة «حى الأشجار» مروراً بالطريق الدائرى، نزولاً إلى «ميدان الرماية» و«شارع الهرم» حتى نهايته، ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثانى «شبرا الخيمة - المنيب»، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة «الفسطاط»، ويتم الربط مع الخط الأول «المرج - حلوان» عند محطة الملك الصالح، مؤكداً أن المرحلة الأولى تضم 17 محطة بطول 19 كم، منها 11 بشارع الهرم.

"والى": يشمل 17 محطة.. وتنفيذ "مونوريل العاصمة الإدارية" قريباً

وقال «والى» لـ«الوطن»، إن المرحلة الأولى تشمل محطات (حدائق الأشجار، وحدائق الأهرام، والنصر، والمتحف الكبير، وميدان الرماية، والأهرام، والمريوطية، والعريش، والمطبعة، والطالبية، ومدكور، والمساحة، والجيزة)، موضحاً أن الخط الرابع يمتد بطول 42 كم، ويشمل 40 محطة نفقية وسطحية، ومقسم إلى مرحلتين، إحداهما بطول 19 كم، ويضم 17 محطة، والمرحلة الثانية بطول 23 كم، وتضم 21 محطة.

وأشار رئيس الهيئة إلى «أن تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، يستلزم إغلاقه طوال فترة تنفيذ المشروع، التى ستصل إلى 3 سنوات منذ بدء أعمال الحفر بنهاية 2019 وحتى نهاية 2023»، موضحاً أن قرار الإغلاق سيكون كلياً أو جزئياً، وإجراء التحويلات المرورية سيحدد على أرض الواقع بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومحافظة الجيزة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات الأنفاق العملاقة لتوفير كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب، لافتاً إلى أن الهدف من التوسع فى إنشاء خطوط شبكة مترو الأنفاق استيعاب نقل 9 ملايين مواطن يومياً، منوهاً بأنه سيتم بدء تنفيذ مشروع «مونوريل العاصمة الإدارية» الجديدة خلال الشهر الجارى، ومونوريل 6 أكتوبر يناير 2020.