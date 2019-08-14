قال مصدر أمني إن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قاربت على الانتهاء من وضع خطة مرورية شاملة استعدادا لغلق شارع الهرم، لبدء تنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق الذي يمر بشارع الهرم وصولا إلى حي الأشجار بأكتوبر.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ "الوطن"، أن الخطة تتضمن تحويلات مرورية لشوارع تحل كبديلة عن شارع الهرم مثل شارع ترسا وخاتم المرسلين وفيصل، حيث تمت عمليات التوسعة للشوارع وإضافة حارات مرورية لها، بعد رفع الإشغالات وكافة مسببات تعطيل الطريق، مع انتشار الخدمات المرورية بالطرق البديلة لتسيير الحركة المرورية والتصدي لأي مخالفات.