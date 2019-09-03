أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجب 10 مواقع بتهمة نشر الشائعات في الواقعة المعروفة بـ"إغماء مدرسة بورسعيد".

وأسفرت تحقيقات اللجنة عن التوصية بحجب موقع "الشرقية أونلاين"، بشكل نهائي، وحجب 9 مواقع لمدة 3 شهور، فضلا عن توجيه الإنذارات لـ3 مواقع، لنقلها الأكاذيب من مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها.

ومن المقرر أن يبت المجلس في اجتماعه غدا في هذه التوصيات، علما بأن المواقع التي ارتكبت هذه المخالفة هي: "شرقية أونلاين، الفجر، القاهرة 24، مصر بوست، موقع جريدة الأهرام الكندية، أهل مصر، حرية برس، صوت مصر، أخبارك، الحدث اليوم، الديار، بوابة الأهرام، بجانب قناة أماني الغزاوي على اليوتيوب".

وأوضحت لجنة الشكاوى في تقريرها، أن هذه المواقع نشرت أخبارا منقولة عن السوشيال ميديا، تدعي اعتداء أحد الضباط على معلمة في بورسعيد، وإصابتها بجلطة وشلل نصفي، رغم أن المعلمة خرجت من المستشفى بعد نصف ساعة فقط، وأوضحت الحقيقة التي نفت ما تناولته السوشيال ميديا.