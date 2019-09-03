أعلنت إدارة مسجد الحسين، اليوم، حالة الطوارئ استعداداً لإحياء «يوم عاشوراء»، ذكرى نجاة نبى الله موسى من فرعون، ومقتل الإمام الحسين بن على، حفيد النبى محمد (صلى الله عليه وسلم).

وتستعد وزارة الأوقاف لنشر خطب ودروس علمية، يتحدث الأئمة والوعاظ على ضوئها حول فضائل اليوم الكريم.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إن أئمة الأوقاف ملتزمون بما يخرج عنها، فقد أصبحوا يدركون جيداً ضرورة العمل فى ضوء قواعد الحفاظ على الأمن والسلم الأهليين، مضيفاً أن الصلوات ستقام فى مسجد الحسين بشكل طبيعى، ولن نسمح لأى أحد بالخروج على النص أو ارتكاب أى مخالفة.

وأكد عبدالغنى هندى، عضو مجلس إدارة المسجد، أن الإدارة لن تسمح بأى تجاوزات من قبل الزوار والمرتادين، والمسجد سيظل مفتوحاً للجميع، مضيفاً: «نطالب الإخوة السلفيين والشيعة بمراعاة حرمة المسجد وعدم التسبب فى أى تجاوزات قد تضر به وبمكانته».

وقال «هندى»: «إننا فى أمس الحاجة لفهم مقاصد الأديان السماوية، فهى مصدر سعادة لا شقاء، وحيث يكون البناء والتعمير وصنع الحضارة وصالح العباد والبلاد، تكون مقاصد الأديان وفهمها الصحيح الدقيق». وأوضح أن «يوم عاشوراء» له فضل كبير فى الإسلام، وقد صامه النبى، عندما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه، حيث سأل عن ذلك، فقالوا: «هذا يوم نجّى الله فيه موسى من الغرق ومن فرعون وجنوده، فقال النبى: «نحن أحق وأولى بموسى منكم»، فصامه وأمر بصيامه.