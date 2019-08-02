القصة الكاملة لشائعة اقتحام"ملتحي" مسجد الحسين خلال صلاة الجمعة

نفت وزارة الأوقاف ما تردد في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام شخص ملتحي لمسجد الحسين أثناء أداء صلاة الجمعة، اليوم، وأكدت أن شعائر الصلاة جرت بشكل كامل دون أي مشكلة.

تفاصيل الشائعة ترجع إلى انقطاع البث التليفزيوني لنقل شعائر صلاة الجمعة، بشكل مفاجئ أثناء الخطبة التي يلقيها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في مسجد الحسين، ما دفع البعض إلى بث الشائعة بأن السبب وراء انقطاع البث يرجع إلى اقتحام ملتحي للمسجد.

الأوقاف: شعائر الصلاة جرت بشكل كامل

وردا على هذه الشائعة قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن انقطاع الكهرباء عن سيارة البث الخاص بنقل شعائر صلاة الجمعة، وراء انقطاع بث التليفزيون لخطبة الجمعة في مسجد الحسين، والتي كان يؤديها محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ونفى"طايع" ما تردد بشأن اقتحام شخص ملتحي للمسجد أثناء أداء وزير الأوقاف الخطبة في مسجد الحسين، مؤكدا أن شعائر الصلاة جرت بشكل كامل دون أي مشكلة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن عطل مفاجئ في سيارة البث التلفزيوني وراء قطع الإرسال عن شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين، مؤكدا أن ما تردد حول اقتحام ملتحي مسجد الحسين، عارٍ تماما من الصحة.

ماسبيرو: عطل فني وراء قطع الإرسال عن صلاة الجمعة من مسجد الحسين

في بيان صادر عنه، قال قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، إن سبب انقطاع البث هو عطل مفاجئ بمفتاح الكهرباء الرئيسي الخاص بسيارة الإذاعة الخارجية، أثناء نقل شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحسين، وجرى تحويل نقل الشعائر من مسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو.

وأضاف البيان أن قطع البث جاء بشكل مفاجئ قبل صعود الخطيب لإلقاء خطبة الجمعة، ما جعل القنوات تذهب إلى بث إعلانات حتى جرى إعادة الاتصال بمسجد التليفزيون.

مصطفى بكري يفند شائعة اقتحام سلفي لمسجد الحسين

من بين المصلين كان الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، حاضرا لأداء صلاة الجمعة في الحسين، ونفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول اقتحام مسجد الحسين، اليوم، مؤكدًا أنه كان متواجدا وهذا الأمر عار تماما من الصحة.

وأضاف "بكري" على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الشائعات والأكاذيب لا تريد أن تتوقف، منذ قليل انتشرت شائعه تقول إن سبب قطع الإرسال التليفزيوني عن نقل خطبة صلاة الجمعة التي كان يلقيها وزير الأوقاف من مسجد سيدنا الحسين، يرجع إلى محاولة اقتحام للمسجد أثناء الخطبة، وهذا كذب وافتراء، فقد كنت حاضرا في المسجد وما حدث".

وفي تغريدة آخرى، أضاف بكري: "كل مافي الأمر وقد كنت موجودا في الصف الأول، قام أحد المصلين محاولا المرور أمام الصف الأول للسلام على أحد الحاضرين، فقام أحد الحراس بمنعه وانتهى الأمر، انتهت الصلاة وفوجئنا بالشائعات الكاذبة التي لا أساس لها".