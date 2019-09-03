7 مصريين يحصلون على تعويض 4 مليارات جنيه من الحكومة الليبية

حصلت «الوطن» على أسماء الورثة الـ7 المصريين الحاصلين على حكم بالتعويض من الحكومة الليبية عن نزع ملكية أراضٍ لأسرهم فى ليبيا منذ سبعينات القرن الماضى.

ويبلغ قيمة مبلغ التعويض الذى حصل عليه الورثة المصريون 261 مليوناً و371 ألف دولار، بما يقارب 4 مليارات جنيه، وقضت المحكمة مُصدرة حكم التعويض بالحجز التحفظى على ما للحكومة الليبية فى مصر، وفاءً لقيمة التعويض.

وتشير أوراق القضية التى طعنت فيها الحكومة الليبية على حكم التعويض أمام محكمة النقض مطالبة بإلغائه إلى أن أسماء من حصلوا على حكم التعويض هم أولاً: نيفين حبيب، عن نفسها وبصفتها وكيلة عن زكريا حبيب حنا، وهما ورثة كامل حبيب حنا.

ثانياً: ورثة نقولا حبيب حنا وبرتا أمين لوقا، وهم شهير وشادية وشهيرة نقولا حبيب عن نفسها وبصفتها أيضاً وكيلة عن السيد سامى جورجى حبيب حنا الوريث الوحيد لجورجى حبيب حنا.

ووفقاً لمصادر قضائية فإن طعن الحكومة الليبية على حكم التعويض الصادر ضدها لا يوقف تنفيذه وفقاً للقانون.

وقد نظرت محكمة النقض الطعن فى جلسة 27 أغسطس الماضى لكن الدائرة التى تنظر الطعن أعادته للمكتب الفنى لمحكمة النقض لتحديد دائرة جديدة وموعد آخر لنظره.