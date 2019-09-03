حرص كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على تقديم واجب العزاء للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في وفاة والده.

وتقام مراسم العزاء بمسجد المشير بالتجمع الخامس بحضور عدد من الوزراء من بينهم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وتوفي المستشار عادل بيومي علي نصار، صباح يوم الجمعة الماضية، وتقدمت وزارة الصناعة في بيان لها، بالتعازي للمهندس عمرو نصار في وفاة والده.