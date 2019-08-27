أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 775 لسنة 2019/ والمتعلق بنتائج انتخابات ممثلى طائفتى التجارة والمنتجين لعضوية اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل لدورة 20192020_ 20212022.

ونص القرار على أن يتولى وليد محمد محمد السعدنى، رئاسة اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، ويكون الشرنوبى عياد نائبا لرئيس اللجنة عند طائفة التجار.

كما نص القرار على تعيين مجدى محمود شراكى نائباً لرئيس اللجنة عن طائفة المنتجين لمدة 3 سنوات تبدأ من 1\7\2019 وتنتهى فى 22\8\2019.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار فى عددها الصادر اليوم.