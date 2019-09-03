أنهت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/ 2020، فى جميع المدارس بجميع المراحل التعليمية، من خلال الانتهاء من أعمال صيانة الفصول والمرافق داخل المدارس، وتنفيذ حملات مكثفة للنظافة وتشجير الأفنية، فى الوقت الذى تخوض فيه بعض الإدارات التعليمية، خاصة فى المدن النائية، سباقاً مع الزمن، لسد عجز المدرسين فى عدد من المدارس التابعة لها.

انتهاء أعمال الصيانة وتوفير مستلزمات الدراسة.. وحملات للنظافة والتشجير

ففى الإسكندرية، أكدت مدير إدارة وسط التعليمية، الدكتورة إيمان شرف، فى تصريحات لـ«الوطن» أمس، أنه تم سد عجز المعلمين فى معظم المدارس النائية بالمحافظة، خاصة مناطق «أبيس»، من خلال توزيع المعلمين الجدد على هذه المناطق، لسد العجز بها، وأضافت أنه تم رفع درجة الاستعداد وجاهزية المدارس وتجميلها وتنظيف دورات المياه، مع تخصيص دورة مياه لطلاب الدمج فى كل المدارس للتيسير عليهم، وتعديل لائحة الانضباط الطلابية، والتنبيه على مديرى المدارس بوضعها فى مكان واضح لإعلام الطلاب وأولياء الأمور، وتم وضع لافتات تحث على قيم الولاء والانتماء داخل أفنية المدارس، بالإضافة إلى الاهتمام بالحدائق والمساحات الخضراء داخل المدارس، وصيانة وتطوير الملاعب لفتحها أمام الطلاب، لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وشدّدت على ضرورة الانتهاء من وضع الجداول الدراسية قبل بداية الدراسة، مع التنبيه بمنع بيع أى مقرمشات أو أطعمة غير صالحة للطلاب، وإزالة جميع الرواكد الخشبية، وتنظيف أسطح المدارس وتجميلها.

وفى أسيوط، أنهت مديرية التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة بكل المدارس، وتوفير مستلزمات الدراسة بها، وسد عجز المعلمين بمختلف المراحل الدراسية، وقال وكيل الوزارة، صلاح فتحى، إنه تم الانتهاء من حركات النقل والندب، وتجهيز الفصول الدراسية، والتأكد من إجراءات وصول الكتب المدرسية إلى الإدارات التعليمية وتوزيعها على المدارس، مشيراً إلى أن محافظ أسيوط، اللواء جمال نور الدين، يولى اهتماماً كبيراً بملف التعليم بالمحافظة، ويتابع بنفسه مدى جاهزية المدارس واستعداداتها للعام الدراسى الجديد.

تعديل لوائح الانضباط الطلابية.. ووضع لافتات تحث على قيم الولاء والانتماء

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تسلم الكثير من المدارس، سواء إنشاء جديد أو إحلال وتوسعة، فى الكثير من القرى والمدن على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنها سوف تسهم بشكل كبير فى تقليل الكثافات الطلابية، كما تعمل على إنهاء المشقة التى يتحمّلها كثير من الطلاب فى وسائل المواصلات، بسبب بُعد المسافة بين المدارس وأماكن إقامتهم، كما لفت إلى أن نسبة ما وصل من الكتب الدراسية للعام الدراسى بلغت 92% للمرحلة الإعدادية، و63% للابتدائية، و55% للثانوية العامة، و45% للتعليم الفنى، ويجرى العمل على تسلم النسبة المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن جميع المدارس بالمحافظة، والبالغ عددها 1266 مدرسة، منها 27 مدرسة جديدة، جاهزة لاستقبال التلاميذ والطلاب للعام الدراسى الجديد، حيث تم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة بها، وأكد محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، أن المحافظة عملت على إنشاء مدارس جديدة من أجل تقليل الكثافة الطلابية فى الفصول، كما تم توفير الكوادر التعليمية والإدارية للمدارس الجديدة، من أجل دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، بإزالة أى تراكمات للقمامة فى محيط المدارس أولاً بأول، ومتابعة الحملات بصفة دورية، والتنسيق مع الصحة، للتأكد من سلامة الأغذية التى يتم بيعها بالقرب من المدارس.

وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، طلب عدم ذكر اسمه، أن مشكلة عجز المدرسين ليست جديدة، ولن تنتهى من المدارس بسهولة، خاصة فى المرحلة الابتدائية، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع الأسبوع الحالى، لبحث هذه المشكلة، والعمل على إيجاد حلول عملية لسد عجز المدرسين، وإحداث توازن بين المدارس، خاصة فى القرى التى تعانى عجزاً ملحوظاً فى بعض التخصصات.

وفى قنا، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور صبرى خالد، أن المديرية استكملت استعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد، حيث تم عقد عدة اجتماعات للقطاعات المختلفة، وفى جميع المراحل التعليمية، لمعرفة خططهم لاستقبال العام الجديد، وإحصائيات بتعداد الطلاب الجدد، وإعداد الكشوف الخاصة بذلك، وأضاف أنه تابع خطط الموجهين العموم للمواد فى المديرية، لحصر الزيادة والعجز فى المدارس، وانتداب المعلمين وفق القرارات الوزارية المنظمة لذلك، كما لفت إلى أن مخازن المديرية استقبلت كميات من الكتب الدراسية فى معظم المراحل التعليمية، ويجرى استكمالها لتوزيعها على الطلاب.

كما أكد محافظ بنى سويف، المستشار هانى عبدالجابر، أن المحافظة أعدت خطة متكاملة لاستقبال العام الدراسى الجديد، تتضمّن استمرار عمل اللجان المشكلة من المختصين من مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، للمرور على جميع المدارس، للوقوف على أعمال الصيانة، ورصد أى ملاحظات أو سلبيات للعمل على تلافيها، والتأكد من جاهزية المدارس، وعدم وجود ما قد يؤثر سلباً على انتظام العملية التعليمية، وأمن وسلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية من الطلاب والمدرسين والإنشاءات والمبانى التعليمية.

ومن المتوقع أن تشهد بنى سويف دخول 15 مدرسة إضافية للخدمة التعليمية هذا العام، ما بين إنشاء جديد وتوسعات وصيانة شاملة، وتحتوى على 97 فصلاً دراسياً، بالإضافة إلى 2153 مدرسة قائمة، تستوعب ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة فى مختلف المراحل التعليمية، من بينها بعض المدارس التى ما زالت تشهد أعمال صيانة بسيطة، من المقرر الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وفى دمياط، أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم، السيد أحمد سويلم، تعليمات مشددة إلى قيادات المديرية ورؤساء الإدارات التعليمية، بضرورة الاهتمام بالمبنى المدرسى، وتوفير بيئة آمنة للمعلمين والطلاب، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى، وتفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وتجهيز ممشى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة، وضرورة وجود فصول ذوى الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضى، حرصاً على سلامتهم.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بثينة كشك، الانتهاء من صيانة جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، من خلال تجهيز المقاعد الدراسية، وتغيير جميع مراوح السقف إلى مراوح جانبية مؤمنة، حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين، والتأكيد على سلامة الزجاج داخل الفصول والمبانى، والتأكيد على سلامة وتأمين أبواب الفصول والبوابات الرئيسية للمدارس.

وفى مطروح، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور سمير النيلى، أنه تم انتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد فى 733 مدرسة على مستوى المحافظة، حيث تم إجراء أعمال الصيانة البسيطة فى عدد من المدارس، بينما خضعت مدارس أخرى لأعمال صيانة وتطوير شاملة، كما تم إنشاء عدد من المدارس الجديدة من خلال هيئة الأبنية التعليمية، ومنها مدرسة سيوة الثانوية الزراعية، المقرر افتتاحها هذا العام.

وفى إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية للعام الدراسى الجديد، وجه وكيل الوزارة، الدكتور خالد القبيصى، قيادات المديرية ورؤساء الإدارات التعليمية بتكثيف الجهود، ومتابعة الموقف النهائى لأعمال التطوير والصيانة بجميع المدارس، كما شدد على ضرورة انضباط المدارس، والتزام القائمين بالعملية التعليمية بالتحلى بالجدية والإخلاص وتقدير المسئولية، لتوفير المناخ المناسب لتحقيق منتج تعليمى متميز، وأضاف أنه لن يسمح بأى تهاون فى حالة عدم جاهزية أى مدرسة للعام الجديد، وفى الفيوم اجتمع وكيل وزارة التعليم بمديرى الإدارات لبحث استعدادات العام الدراسى الجديد.

العام الدراسى الجديد

27 مدرسة جديدة جاهزة للعام الدراسى فى محافظة الغربية

800 ألف طالب يستعدون للدراسة فى مختلف المراحل التعليمية ببنى سويف

55 % نسبة وصول الكتب للثانوية العامة فى أسيوط