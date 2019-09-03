وصل الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وطارق قابيل وزير الصناعة السابق، لمسجد المشير بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء للمهندس عمرو نصار في وفاة والده.

وتقام مراسم العزاء بمسجد المشير بالتجمع الخامس بحضور عدد من الوزراء من بينهم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وتوفي المستشار عادل بيومي علي نصار، صباح يوم الجمعة الماضية، وتقدمت وزارة الصناعة في بيان لها، بالتعازي للمهندس عمرو نصار في وفاة والده.