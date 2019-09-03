أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طالب يُدعى علي أديب، والذي قال "إذا كان عندي امتحان يبدأ قبل الظهر وينتهي بعد أذان العصر ولا يُسمح باستراحة في وقت الامتحان، هل يجوز أن أخرج في نهاية الوقت وأن أجمع بين الصلاتين؟"، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدار على موقع "يوتيوب".

وقال ممدوح: "لو الشخص بيمتحن والامتحان بيبدأ قبل الظهر وينتهي بعد العصر يجوز الجمع بين الصلاتين، مش لازم تخرج قبل الوقت عشان تصلي، ولا تخرج من الامتحان، لو خلصت بدري وراجعت وانتهيت من الامتحان اخرج وصلي".

وناشد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجهات المعنية عند إقدامهم على وضع توقيت معين للاختبارات مراعاة هذا الأمر، وأن يبدأ الامتحان في توقيت لا يُضيع على الطلاب الصلاة، وإن كان ينتهي الامتحان قبل أذان الصلاة بثُلث ساعة، "ما تضيعوش على الولاد الصلاة"، بحسب قوله.