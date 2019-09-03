قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا بالمحافظة التي انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتي يوم السبت 5 أكتوبر 2019، جرعت 34 ألف و98 مواطنا بالقرى المستهدفة بالمحافظة، ليصل إجمالي من تم تجريعهم 126 ألفا و382 مواطنا خلال ثلاثة أيام، من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبو زيد مدير عام المتوطنة بالمديرية.

وأضاف في بيان: "تم مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقرى المختلفة بالمحافظة، وبلغ عدد أقراص العلاج المستخدمة 3 ملايين و797 ألف و475 قرصا، حتى الآن".