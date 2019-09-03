أشاد الإعلامي تامر أمين، بتوقيع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بروتوكول جديد لافتتاح أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر.

وقال "أمين"، خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار": "مفيش أهم لأولادنا من التعليم، مشكلتنا إنه ما كانش تعليم، كان أي حاجة تانية عشان ناخد شهادة، لكن ما بنتعلمش ولا نستفاد حاجة، البلد دي مش هتقوم وإحنا كل سنة بيتخرج عندنا مليون مدرس جغرافيا و3 مليون مدرس تاريخ، مع إن العلوم الإنسانية مهمة، لكن القليل منها يكفي".

وأضاف، أن السوق متشبعة ولا تحتاج إلى وظائف تتعلق بالعلوم الإنسانية، مستبعدًا أن يكون أكثر من 10% من خريجي كليات الآداب يعملون وفق تخصصاتهم.

ونصح مقدم البرنامج، بتغيير ثقافة الطلاب فيما يتعلق بالعملية التعليمية: "أتمنى أن يتخصص الطلاب إما في المجالات العلمية مثل الطب والهندسة وعلم الذرة والفيزياء الحيوية وغيرها، أو التعليم الفني.

وواصل: "لازم الوزارة والدولة توفر المدارس الفنية المتخصصة، زي صناعة المجوهرات، متبقاش زي الصناعات الفلكلورية اللي الزمن عفى عليها، والمدارس الزراعية لازم تكون بأحدث الأجهزة".

واقترح "أمين" الاستعانة بمدرسين يابانيين وصينيين للإشراف على المدارس الثانوية الصناعية لتخريج أيدي عاملة ماهرة: "في رأيي التعليم الفني أهم من التعليم العام، لأنه لا يحتاج إلى جواب تعيين والفرص متوفرة بكثرة".