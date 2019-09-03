قالت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم، إن تخصص تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بكل أنواعها سيتم إلحاقه بالتعليم ما بعد المرحلة الإعدادية، وتكون رسوم التحاق الطلاب بمدرسة صناعة المجوهرات مجانية، وتابعة لوزارة التربية والتعليم، موضحة أنه سيبدأ العمل بالمدرسة في 1 أكتوبر المقبل، وتم فتح باب التقديم منذ اليوم وحتى 15 سبتمبر "المدرسة الالتحاق فيها هيبقى على شكل مسابقة وعدد الطلاب اللي هتدخل المدرسة 200 طالب وطالبة".

وأضافت "عز"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المدرسة ستفتح باب التقديم لكل طلاب محافظتي القاهرة والقليوبية فقط، وتقع المدرسة في مدينة العبور بالحي الصناعي "مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية"، مشيرة إلى أن الطلاب الذين سيتم قبولهم يجب أن يكونوا حاصلين على أكثر من 220 درجة بالصف الثالث الإعدادي، ويجب عليهم تقديم شهادة نجاح وصورة بطاقة ولي الأمر، وسيفتح باب التقديم، غدا، بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا: "هنكلمهم خلال الأسبوعين اللي جايين بعد يوم 15 وهيكون فيه اختبار رياضيات ولغة إنجليزية ولغة عربية، وبعد ما بيعدوا الاختبار بيروحوا إنترفيو وبعديها كشف طبي وبعدين يعلن الملتحقين بالمدرسة".

وأكدت مستشار وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على إخراج طلاب منافسين في السوق المصرية والعالمية بعد استقطاب عدد من التخصصات النادرة، ويستطيع الطالب من خلالها الحصول على مرتب أعلى من غيره لعدم وجود منافسين له في ذلك المجال.