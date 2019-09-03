افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، معرض "العودة للدراسة"، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط بشارع الصعيدي بمدينة دمياط الجديدة وحتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، والنائب محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية، والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتفقدت المحافظ أجنحة المعرض المقام على مساحة 400 مترا مربعا، بمشاركة 35 عارضا، حيث يضم المستلزمات المدرسية من زي مدرسي للمراحل التعليمية وأدوات مكتبية وأحذية وحقائب مدرسية بتخفيضات تتراوح من 25% إلى 50%، إذ وجهت بمراعاة تخفيض الأسعار حتى يتناسب مع محدودي الدخل، والإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين وزائري المعرض.

وأكدت "عوض" أن المعرض يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "كلنا واحد"، وسعى أجهزة الدولة تخفيف العبء عن المواطن البسيط وأولياء الأمور، وتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مشيرة إلى أنه تم افتتاح عدد من المعارض ببعض المواقع بالمحافظة لإتاحة تلك المنتجات لأكبر عدد من أبناء المحافظة.