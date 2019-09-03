قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مبادرة "عنيك في عنينا" تم إطلاقها من قبل مؤسسة "صناع الخير" وتم فيها الكشف على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة لـ160 ألف مواطن وتم إجراء أكثر من 44 ألف عملية للمياه البيضاء والمياه الزرقاء.

وأضاف "زمزم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران والمذاع على فضائية "ON E"، أن المبادرة تتعاون مع وزارة القوى العاملة للكشف على العمالة غير المنتظمة حتى يوفر لهم الحياة الكريمة التي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي لها بداية العام الجاري، موضحا أن الكشف قد جرى على عمال العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الجلالة ومنطقة العلمين الجديدة، وتم الكشف فيها على أكثر من 5 الآف عامل وصرف العقاقير لهم بالمجان.

وتابع: "لقينا اهتمام كبير من الشركات اللي بتجيب العمال بتوعهم يكشفوا في المبادرة، ومكملين معاهم لحد ما كل الناس تستفاد من تلك المبادرة".