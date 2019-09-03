تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 34 ألف و500 لتر سولار وبنزين 80، و6 آلاف و110عبوة أغذية أطفال، و200 كيلو جرام زيت طعام، وطن و360 سمسم طحينة، وطن و250 كيلوجرام ملح طعام، وطن و500 كيلو جرام أعلاف حيوانية، و140عبوة مواد غذائية، و310 علبة سجائر، في حملة مكبرة على الأسواق.

كما تم ضبط 38 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية، و10 قضايا عدم إعلان عن سعر، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.