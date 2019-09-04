جنايات القاهرة: "لجان كرداسة" تتبع الإخوان.. ونفذت 8 عمليات إرهابية

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بإعدام 6 متهمين والمؤبد والمشدد لآخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

وقالت المحكمة إن المعلومات والتحريات في القضية كشفت اضطلاع عدد من قيادات التنظيم الإخواني الإرهابي وبعض قيادات القوى الدينية المتطرفة الموالين لهم أعضاء ما يسمونه (تحالف دعم الشرعية بأحياء كرداسة وناهيا) بتشكيل لجنة للعمليات النوعية التخريبية وفق بنود المخطط التخريبي العام للتنظيم الإخواني:

(1) واقعة اغتيال أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال من قوة إدارة الأمن الوطني بالجيزة موضوع القضية رقم 2208/2015 إداري كرداسة .

(2) واقعة إضرام النيران بالوحدة المحلية بقرية ناهيا مركز كرداسة موضوع القضية رقم 102/2015 إداري مركز كرداسة.

(3) واقعة إضرام النيران بمكتب الصرف الصحي بقرية ناهيا مركز كرداسة موضوع القضية رقم 366/2015 إداري كرداسة.

(4) التعدي على المجلس المحلي بمدينة كرداسة موضوع القضية رقم 386/2015 إداري كرداسة.

(5) حريق مصنع أيس مان بكرداسة موضوع القضية رقم 1010/2015 إداري كرداسة.

(6) وضع عبوة تفجيرية بمركز شباب ناهيا موضوع القضية رقم 1219/2015 إداري كرداسة.

(7) واقعة مقتل المواطن جمال عطا الله شبل علي موضوع القضية رقم 3308/2015 إداري كرداسة.

(8) واقعة مقتل المواطن صلاح الدين أحمد همام زيدان موضوع القضية رقم 3618/2015 ج مركز كرداسة.