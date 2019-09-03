أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، بعد اعتمادها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن العام الدراسي في الصفوف الأولى يبدأ 11 سبتمبر الجاري، و21 سبتمبر لباقي الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، ويبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول السبت 11 يناير 2020.

وكشفت الخريطة الزمنية أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ في الصفوف الأولى 8 فبراير 2020 وحتى 28 مايو من نفس العام، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.

وفي أثناء الاجتماع، تم مناقشة المشاريع المقترحة للتصويت، وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على مشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي تضمنت منطلقات استصدار القرار:

• إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية، بما يتناسب مع فلسفة التطوير.

• إعادة توزيع الدرجات للمواد الدراسية والأنشطة التربوية.

• الاهتمام بالتربية الرياضية وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة.

• دمج القرارين الوزاريين للصف الأول والثاني الثانوي.

كما تمت مناقشة مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، والعمل على وضع كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، وذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يعدها المركز القومي للامتحانات وتقويم الأداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين للانتقال من صف لصف أعلى.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني عرض تقديمى لخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفني بعنوان "نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0" والذي يوضح كيف تشجع الدولة مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتي تساهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية.

وأشار إلى استحداث برامج دراسية جديدة وفقًا لمنهجية الجدارات، وتطوير 36 برنامج دراسي ليكتسب الطالب مهارات (فنية، وحياتية، وأكاديمية) لاستحداث مهن جديدة ذات تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل في مصر، متابعًا أنه سيتم تطبيق هذه البرامج المطورة في 105 مدارس ابتداءً من العام الدراسي 2019-2020.

ولفت مجاهد إلى تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية في عام 2019، ومن شروطها أن تكون المدرسة المرشحة قد أتمت دورة دراسية كاملة، اشتركت على المستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي في إحدى المسابقات بالمجالات المختلفة وحصلت على مراكز متقدمة مرة واحدة على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات دراسية، وكان من نتائجها فوز محافظة الغربية على باقي المحافظات باكتساح بفوز 5 مدارس تعليم فني بها من ضمن المدارس العشر الأولى تليها محافظة كفر الشيخ بثلاث مدارس.