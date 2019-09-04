11 شيكا بـ30 مليون جنيه دون رصيد.. محطات في قضية المطربة بوسي

قالت مصادر مقربة من المطربة بوسي، لـ"الوطن"، إن قوة أمنية ألقت القبض عليها منذ ساعات بمنزلها بالتجمع الخامس، بسبب أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه.

قضية بوسي لها جذور قديمة، تعود إلى الخلافات المتبادلة بين بوسي وزوجها السابق فطين، حيث إنها حررت له عددا من الشيكات بدون رصيد منذ سنوات.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، محطات قضية بوسي:

في 25 من أكتوبر عام 2017، قررت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار أحمد بهجت، بإحالة المطربة بوسي، للطب الشرعي، وذلك لكتابتها بخط يدها بيان إصدارها شيكات بدون رصيد لصالح طليقها في القضية رقم 2890 جنح النزهة.

وفي 7 من فبراير عام 2018، قضت المحكمة بمد أجل الحكم على المطربة بوسي لجلسة 28 فبراير، من العام ذاته.

وفي 21 من مارس عام 2018، أجلت المحكمة محاكمة بوسي، لجلسة 11 أبريل من نفس العام.

وفي 11 من أبريل عام 2018، قررت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، تأجيل محاكمة بوسي، لجلسة 9 مايو.

وفي 9 من مايو عام 2018، حجزت محكمة جنح النزهة، قضية بوسي لجلسة 30 مايو للحكم.

وفي 30 من مايو عام 2018، قضت محكمة جنح النزهة، اليوم، بمعاقبة المطربة بوسي، بالحبس لمدة 9 سنوات.

وفي 10 من ديسمبر عام 2018، قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، بقبول الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على حكم حبسها في 9 قضايا "شيكات بدون رصيد"، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة 550 ألف جنيه.

وفي 26 من يناير عام 2019، صدر حكم جديد عن محكمة جنح الهرم غيابيا، وأدان بوسي رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا.

وفي 24 من يونيوعام 2019، أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة بوسي، لجلسة 29 يوليو.

وفي 29 من يوليو عام 2019، قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، تأجيل محاكمة المطربة بوسي، لجلسة 30 سبتمبر المقبل؛ للتصالح.

ومنذ ساعات قليلة، ألقت قوة أمنية القبض على بوسي بمنزلها بالتجمع الخامس، بسبب أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ.