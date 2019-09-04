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الجريدة الرسمية تنشر قرار "الرقابة المالية" بشأن صندوق الزمالة للعاملين بمركز معلومات "الوزراء"

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الرقابة المالية" بشأن صندوق الزمالة للعاملين بمركز معلومات "الوزراء"

اتحاد الغرف العربية: ارتفاع صادرات مصر إلى الصين بنسبة 60%

اتحاد الغرف العربية: ارتفاع صادرات مصر إلى الصين بنسبة 60%

صندوق التنمية المحلية يوافق على إقراض 309 مشروعات 3.4 مليون جنيه

صندوق التنمية المحلية يوافق على إقراض 309 مشروعات 3.4 مليون جنيه

فيديو.. مي حلمي ومحمد رشاد يغنيان "ابن الجيران" في الغردقة

فيديو.. مي حلمي ومحمد رشاد يغنيان "ابن الجيران" في الغردقة

إحباط تهريب 180 قرصا مخدرا بالمطار مع راكب قادم من اليونان

إحباط تهريب 180 قرصا مخدرا بالمطار مع راكب قادم من اليونان

اليوم.. مواجهة جديدة بين جونسون ونوابه بشأن بريكست

اليوم.. مواجهة جديدة بين جونسون ونوابه بشأن بريكست

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«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

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"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

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