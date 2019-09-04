ضبطت قوات حرس الحدود الشهر الماضي 30 كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر و309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، وطنين لنبات البانجو، كما اكتشفت ودمرت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء، تقدر بمساحة 14 قيراطا و8 كيلو جرامات لبذور البانجو المعدة للزراعة.

كما ضبطت قوات حرس الحدود قاذفين RBG وبندقية قناصة، وبندقيتين آليتين ورشاشين متعدد، وبندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط أكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة و4 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، ونظارتين ميدانيتين و626 هاتفا محمولا مهربا، و19 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من 6 أطنان ونصف للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و95 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط 3400 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.

وأحبطت قوات حرس الحدود محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ217 فردا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على 76 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، والقبض على 58 فردا من المهربين والخارجين عن القانون، وأحيل المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.