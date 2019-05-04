قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن التهديدات التي تواجهها القوات متمثلة في محاولة تسلل بعض العناصر الإرهابية من الجانب الغربي لتهديد عمق الدولة، أو الاتجاه الشمال الشرقي عبر الأنفاق للانضمام للعناصر الإرهابية لسيناء وتهديد المنطقة.

وأضاف شحاتة، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور": "الإرهابي والمهرب عملة واحدة، حيث اتفقت مصالحهما، فنحن نقوم بضبط الأسلحة والذخائر والمخدرات بجميع أنواعها سواء الحشيش أو البانجو أو الأفيون، الموجهة للإضرار بالشباب".

وأشار إلى أن ثقافة المهرب المصري تختلف عنها في دول العالم الأخرى، موضحًا أن المهرب غير المصري يهدف إلى تهريب مواده الخاصة دون التأثير على عناصر حرس الحدود: "نجابه عناصر إجرامية تحمل السلام ويُجرى تبادل إطلاق النيران لفترات، وفي آخر ضبطية قمنا بضبط حوالي 600 كجم، استغرقنا ساعة ونصف في تبادل إطلاق النيران مع المهربين بسبب إصرارهم على المرور بمحاولة مرور الحمولة، وكنا مصرين على إلقاء القبض عليهم وعدم مرورهم بالحمولة

وتابع: "هذه المواد المخدرة أثرها أكبر من الحروب التقليدية، كما نواجه تهريب السلع غير خالصة الرسوم الجمركية لتحقيق عامل مادي".

ويجري اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، أول لقاء تليفزيوني له.