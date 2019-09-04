أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم، قرارا بندب الدكتورة أسماء عبد الناصر أحمد حسين الأستاذ بقسم الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري بالجامعة كأول عميدة لمعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة وذلك لمدة عام.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في يوليو الماضي بالموافقة على إنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية ليكون بذلك أول معهد على مستوى الجمهورية يختص بأبحاث ودراسات البيولوجيا الجزيئية . ويعود اختيار الدكتورة أسماء عبد الناصر لهذا المنصب بسبب مسهاماتها العلمية المتعددة في مجالات البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها والتي كان أهمها مشاركتها في تأسيس وحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط والعمل بالوحدة منذ عام 1995، إلى أن تولت منصب مديرة الوحدة منذ عام 2006 وحتى صدور قرار بتحويل الوحدة إلى معهد لبحوث البيولوجيا الجزيئية.

والدكتورة أسماء عبد الناصر حاصلة على البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية عام 1985، ثم تم تعيينها معيدة أمراض مشتركة بقسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة عام 1988، وحصلت على الماجستير في العلوم الطبية البيطرية في أغسطس 1989 ثم مدرس مساعد في سبتمبر من العام ذاته، وحصلت على الدكتوراة في فلسفة العلوم الطبية البيطرية في يوليو 1993 ثم مدرس في أغسطس من العام ذاته، وأستاذا مساعداً عام 1999، ثم أستاذاً عام 2004، كما تقلدت منصب رئيس قسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري في عام 2011 وحتى عام 2014.

كما أشرفت على العديد من الرسائل العلمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراة في تخصص الأمراض المشتركة بقسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري في كل من جامعة أسيوط والوادي الجديد وجامعة جنوب الوادي وجامعة سوهاج، إلى جانب الإشراف على الرسائل العلمية لنيل درجة الدكتوراة بكل من قسم الأمراض المتوطنة وقسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة أسيوط، وأيضاً الإشراف على الرسائل العلمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في تخصص فسيولوجيا النبات بكلية العلوم جامعة أسيوط. كما شاركت الدكتورة أسماء عبد الناصر في العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في تخصصات البيولوجيا الجزيئية داخل مصر وخارجها وتدربت على العديد من التقنيات الحديثة على مستوى العالم في هذا المجال.