أعلنت شركة "اتصالات مصر" عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

Trade Marketing Supervisor

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس.

- خبرة من 4 لـ6 سنوات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Public Policy Manager

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس.

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الاتصالات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Learning and Development Senior Specialist

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة جامعية ويفضل في إدارة الأعمال.

- خبرة تتراوح بين سنتين و3 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Executive Assistant

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو التجارة.

- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- خبرة من سنة إلى سنتين في نفس المجال.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

CRM Senior Supervisor

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في التجارة أو التسويق أو إدارة الأعمال.

- خبرة من 3 إلى 4 سنوات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

MIS & Analytical Reporting Analyst

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- شهادة جامعية، ويفضل أن تكون في التجارة أو إدارة الأعمال.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.

- خبرة تتراوح بين سنتين و5 سنوات في مجال تحليل العمليات التجارية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.