أعلنت شركة "اتصالات مصر" عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:
Trade Marketing Supervisor
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة البكالوريوس.
- خبرة من 4 لـ6 سنوات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Public Policy Manager
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة البكالوريوس.
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الاتصالات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Learning and Development Senior Specialist
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة جامعية ويفضل في إدارة الأعمال.
- خبرة تتراوح بين سنتين و3 سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Executive Assistant
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو التجارة.
- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
- خبرة من سنة إلى سنتين في نفس المجال.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
CRM Senior Supervisor
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- درجة البكالوريوس في التجارة أو التسويق أو إدارة الأعمال.
- خبرة من 3 إلى 4 سنوات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
MIS & Analytical Reporting Analyst
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- شهادة جامعية، ويفضل أن تكون في التجارة أو إدارة الأعمال.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.
- خبرة تتراوح بين سنتين و5 سنوات في مجال تحليل العمليات التجارية.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.