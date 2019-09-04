تستعد البنوك لرد قيمة اكتتابات المواطنين في الشهادات غدًا

تستعد البنوك لرد قيمة اكتتابات المواطنين في الشهادات، والبالغة 64 مليار جنيه، غدًا.

يأتي ذلك بعد أن انتهت مدة طرحها البالغة 5 سنوات، وهي البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس ومنها : "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، وقناة السويس".