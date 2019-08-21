قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك جاهز لرد أموال حملة شهادات إدخار قناة السويس الجديدة: "العميل بيدينا تعليماته في البنك بحسب حاجته إذا كان استثمارات أو شهادات أو رد أموال".

وأضاف "أبوالفتوح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسئوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن البنك به 45 مليار جنيه من أصل 64 مليار جنيه التي جرى جمعها في شهادات اكتتاب المصريين لبناء القناة الجديدة، موضحا أن هناك عددا من الأوعية الإدخارية بالبنك مثل ودائع قصيرة الأجل والمتوسطة وطويلة الأجل والشهادات البلاتينية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن رد أموال العملاء ستكون متاحة في 4 سبتمبر المقبل، وأمام العميل خيارين هما إما شراء شهادات جديدة أو سحب القديمة: "الناس متخيلة أن 64 مليار جنيه مبلغ كبير"، مستكملا: "المبلغ دة مقارنة بودائع البنك عندنا بسيط جدا، واللي بتوصل لتريليون و200 مليار جنيه".

وتابع: "خلال أيام العيد تم صرف 12.5 مليار جنيه بحوالي 6.5 مليون عملية سحب جرت على ماكينات الـATM.. وده شيء طبيعي في الأجازات، والماكينات بتتغذى 3 مرات في اليوم".