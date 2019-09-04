أعلنت منظمة اتصال، في "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، ومنسق مجمع برج العرب الإبداعي عن انطلاق مبادرتها المجتمع الذكي التي تستهدف تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من تكنولوجيات المدن الذكية، والتي تأتي قبل طرح الممارسة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة حلول متكاملة وأنظمة ذكية بالمنطقة التكنولوجية برج العرب، والتي سيتم التقديم لها في السابع من أكتوبر المقبل.

ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة المصرية لإنشاء عدد من المدن الذكية ضمن المشروعات القومية الاستراتيجية بهدف تحسين خدمات الصحة والتعليم وأمن الأفراد والمنشآت وتوفير الخدمات الحكومية الذكية، كما يهدف المشروع إلى توطين التقنيات العالمية وتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الشباب على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وستقوم شركة واحات السيليكون مع الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بتوفير البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة عمل مواتية للشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق التكنولوجية، وذلك من خلال تزويد الشركات المشاركة بالموارد والخبرات الاستشارية اللازمة لتنفيذ أفكارهم الإبداعية.

ويشمل الدعم المقدم للمبادرة كل من: طرق تسويق الشركات لمنتجاتها وكيفية التقدم بعروض تنفيذ أعمال إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية مما سيساعدها على تنمية أعمالها، وستكون البداية في تحويل المنطقة التكنولوجية فى برج العرب إلى مدينة ذكية قادرة على المنافسة وتطوير منتجات تمثل إضافة للاقتصاد القومي.