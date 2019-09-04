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انتخاب وزير الثقافة السعودي رئيسا للمجموعة العربية للمتاحف

انتخاب وزير الثقافة السعودي رئيسا للمجموعة العربية للمتاحف

تدريب طلاب "إعلام" بجامعة مصر مجانا وتأهيلهم لسوق العمل

تدريب طلاب "إعلام" بجامعة مصر مجانا وتأهيلهم لسوق العمل

لجنة لحل مشكلة الإقبال الكثيف على kg بالمدارس التجريبية والخاصة بأسيوط

لجنة لحل مشكلة الإقبال الكثيف على kg بالمدارس التجريبية والخاصة بأسيوط

غدا.. مناقشة كتاب "بناء المفارقة في البلاغة العربية" في بتانة

غدا.. مناقشة كتاب "بناء المفارقة في البلاغة العربية" في بتانة

تحرير 39 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بديرمواس

تحرير 39 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بديرمواس

الليلة.. "مختارات من الشعر الإنجليزي" في مكتبة مصر الجديدة

الليلة.. "مختارات من الشعر الإنجليزي" في مكتبة مصر الجديدة

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التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

بروفايل.. تواضروس "بابا المحبة"

بروفايل.. تواضروس "بابا المحبة"

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