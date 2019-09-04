قوافل "نور حياة" تجرى الكشف الطبي على العيون لمواطني الدقهلية و المنوفية والجيزة والشرقية وبني سويف ودمياط غدا

تواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة عملها غدا، في محافظات الدقهلية بمدينة المنصورة، والمنوفية بمركز الباجور، والجيزة بمنطقة بولاق الدكرور، والشرقية بمدينة الزقازيق، وبني سويف بمركز بني سويف، ودمياط بمدينة دمياط الجديدة، لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 12 محافظة: السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، الفيوم، المنيا، بني سويف، الجيزة، ودمياط.

تامر عبد الفتاح: إجراء 350 عملية مياه بيضاء مجانا خلال يومي الخميس والجمعة

وقال تامر عبدالفتاح المدير المالي والاداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إنّ الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، بينها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر.

وأضاف أنّ المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على مليوني مواطن وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي خلال 3 سنوات.

وأوضح عبدالفتاح أنّ القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو 1000 مواطن لإجراء الكشف الطبي، وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا للمستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة، وتجرى نحو 350 عملية أسبوعيا من خلال 6 مستشفيات مشاركة في المبادرة حتى الآن على مدار يومين.

وفي ذات السياق، أنهى صندوق تحيا مصر الاستعدادات النهائية لاستئناف عمل مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019/2020، ومن المزمع زيادة عدد المحافظات التي تعمل بها المبادرة على مدار الفصلين الدراسيين.

ولفت القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق إلى أنّ المبادرة وقعت الكشف على نحو 100 ألف تلميذ خلال الفصل الدراسي الماضي، ووفرت 12 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بإحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا.

يذكر أنّ الصندوق فتحت حسابا خاصا لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.