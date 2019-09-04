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مصر تدين التفجير الانتحاري بمجمع القرية الخضراء في أفغانستان

مصر تدين التفجير الانتحاري بمجمع القرية الخضراء في أفغانستان

الحكومة توافق على تعديل قانون نقابة المهندسين

الحكومة توافق على تعديل قانون نقابة المهندسين

شيفروليه تحتل أعلى نسبة مبيعات للباصات في أول 7 أشهر من 2019

شيفروليه تحتل أعلى نسبة مبيعات للباصات في أول 7 أشهر من 2019

16 سبتمبر.. الاحتفال بالذكرى الـ209 لاستقلال المكسيك بـ"الأوبرا"

16 سبتمبر.. الاحتفال بالذكرى الـ209 لاستقلال المكسيك بـ"الأوبرا"

وقف أعمال البناء بـ"وسط الإسكندرية" مؤقتا لمراجعة قرارات التراخيص

وقف أعمال البناء بـ"وسط الإسكندرية" مؤقتا لمراجعة قرارات التراخيص

الحكومة تخصص أراض لإقامة مدينة "سلام" في سيناء

الحكومة تخصص أراض لإقامة مدينة "سلام" في سيناء

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التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

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