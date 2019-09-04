أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن بدء الحجز في دبلومة الترجمة الصحفية من وإلى اللغة الإنجليزية لمدة أربعة أشهر بواقع محاضرة أسبوعيا (السبت من كل أسبوع) من الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا تندرج من المستوى المبتدئ للمتوسط ثم المتقدم.

ويتضمن محتوى التدريب ما يلي:

1ـ أساسيات الترجمة وقواعد الترجمة الصحفية وأساسيات تكوين الجمل.

2ـ كيف تبني جملة سليمة مع شرح قواعد الترجمة الصحفية.

3ـ ترجمة سياسية.. اقتصادية.. فنية.. رياضية.

4ـ أصول وقواعد الترجمة الصحفية في الصحف العربية والأجنبية.

5ـ أصول الترجمة وكيفية الكتابة الصحفية وتحرير خبر مترجم.

6ـ قواعد ترجمة عناوين الأخبار وأهم الفوارق الفنية بين الأخبار السياسية والأخبار الخفيفة.

7ـ مصطلحات سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقواعد التدقيق اللغوي المهمة للمترجم الصحفي.

8ـ أفضل الممارسات الصحفية قي الصحف المحلية والعالمية.

يقدم التدريب الزميل طارق عبدالغفار مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمحاضر المعروف في مجال الترجمة واللغة الإنجليزية.

وتبلغ قيمة الاشتراك 600 جنيه، تسدد بخزينة النقابة وتبدأ الورشة يوم السبت 21 سبتمبر الجاري ولمدة أربعة أشهر.