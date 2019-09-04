تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الذكرى 26 لرحيل الموسيقار بليغ حمدي، وتقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلاً تبدأ به موسمها الفني 2019 – 2020 وذلك في الثامنة مساء الخميس 5 سبتمبر على المسرح الكبير، ويتضمن البرنامج باقة متنوعة من أهم أعمال الموسيقار الراحل.

المعروف أن بليغ حمدي ولد في 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي -معهد الموسيقى العربية حاليا- وبدأ حياته الفنية كمغنىي، وسجل 4 أغان بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وحقق شهرة عام 1957، عندما قدم أول ألحانه لـ عبد الحليم حافظ "تخونوه"، بعدها تعاون مع أشهر المطربين المصريين والعرب، توفي في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان المتنوعة.