اعتبرت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم، أن مخاطر مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 اكتوبر تزايدت، موضحة أن الوقت القليل المتبقي والوضع السياسي في بريطانيا يزيدان من مخاطر خروج بريطانيا في ذلك الموعد دون اتفاق.

ودعت المفوضية الأوروبية شركات ومواطني الاتحاد إلى مواصلة الاستعداد لكل النتائج المحتملة، وعدم الاستناد إلى فرضية أن تطلب بريطانيا تمديدا ثالثا لموعد "بريكست".

من جانب آخر اعتبرت المفوضية الأوروبية أن شبكة الأمان الإيرلندية، البند الوارد في اتفاق "بريكست"، الذي يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحبه، هو "الحل الوحيد"؛ للحفاظ على اتفاق السلام في أيرلندا الشمالية والسوق الموحدة.

وينص بند شبكة الأمان كحل أخير، على بقاء كل بريطانيا في الاتحاد الجمركي لتجنب عودة حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.