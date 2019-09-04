استنكر الفنان أمير طعيمة، سخرية إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تنتمي إلى القلعة البيضاء، من الشاب "أمح الدولي" والمصاب بمتلازمة داون، وكذلك الهجوم على اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا.

وكتب "طعيمة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "السوشيال ميديا بقت جزء إجباري من حياتنا ولازم تطبيق القانون بحزم عليها عشان قرفنا.. الأدمن بتاع الصفحة دي لازم يتحاسب، فيه ناس وعائلات عندهم إحساس وبينجرحوا من الحاجات دي".

وكانت صفحة تحمل اسم "مختلط 1911"، نشرت صورة لـ"كهربا" تجمعه بـ"أمح"، معلقة عليها: "في علم النفس فيه نظرية بتقول إن قعدتك مع فئة معينة من أصدقائك بتكوّن شخصيتك وبتأثر على تفكيرك ومع الوقت بتبقى زيهم، شوفت يا كهربا كترة قعدتك مع أمح عملت فيك إيه؟".