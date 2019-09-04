أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة الفيوم، عن حصيلة أنشطتها خلال شهر أغسطس الماضي، تحت إشراف إيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والتي شملت تقديم مساعدات شهرية لفئات التضامن لـ 34761 حالة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وقالت المديرية في بيانها، إنها تمكنت من توفير مساعدات استثنائية لـ46 حالة، بجانب 1886 معاش طفل، و111.597 حالة تكافل اجتماعي، و4194 كرامة، واثنين حالة إغاثة. وأوضحت أن إدارات التنمية الاجتماعية، نظمت زيارات ومتابعة لمراكز إعداد الأسر المنتجة على مستوى مراكز المحافظة، منها 4 مشروعات بمركز الفيوم, و16 بأبشواي، و9 بمركز طامية، بإجمالي 29 مشروع، بتكلفة 245 ألف جنيها في مشروعات الإشغال النسوية، والمناحل، والسجاد، والأرابيسك.

وشمل تقرير المديرية عن أنشطتها الشهر الماضي، إشهار جمعية أهلية واحدة، ليصبح إجمالي عددها 1781 جمعية بالفيوم، وتابعت أن الإدارات الفنية الاستشارية تلقت 271 شكوى، تم بحث منها 243، وجار البحث في 28 شكوى.