الدكتور عصام فرج - أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام

قال الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، إنّ الاجتماع المقبل للمجلس يناقش إجراءات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية.

وأوضح فرج في مؤتمر صحفي، أنّ المجلس سيناقش الإجراءات الخاصة بالملكية الفكرية وحماية حقوقها.